Vicoforte Mondovì, nessun comizio elettorale per il candidato sindaco Bonelli

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e alla luce delle disposizioni emanante che impongono di adottare misure per il contenimento del contagio, la lista civica “Progetto In Comune – Bonelli Sindaco” ha deciso di non organizzare nessun “Comizio elettorale”.

"Riteniamo che in questa situazione di preoccupazione per la salute pubblica e l’economia, sia un atto di responsabilità evitare fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale, che potrebbero compromettere la tutela della salute pubblica. Riteniamo che il buon senso ci porti a utilizzare sistemi alternativi per farci ascoltare e apprezzare dai cittadini e far conoscere gli obiettivi del nostro Progetto. Ci presentiamo ai cittadini con proposte di nuove idee per far sì che Vicoforte possa essere al passo con i tempi con uno sguardo al passato ma con idee rivolte al futuro. Per questo riteniamo che, già in campagna elettorale, ci si debba presentare con metodi di propaganda diversi. Pertanto non vogliamo sottrarci al confronto con i cittadini anzi, io e la mia squadra, vogliamo essere attivi e avere una forte presenza nella comunità utilizzando ogni strumento utile a disposizione.

La nostra propaganda elettorale sarà portata avanti utilizzando diversi canali: uno sguardo al futuro: utilizzo interattivo dei social (Facebook, Instagram) attraverso i quali si possono porre domande o proporre suggerimenti; uno sguardo al passato: incontriamo i cittadini sulle piazze del paese, camminando per le strade di Vicoforte, al mercato settimanale del giovedì per ascoltare e raccogliere le loro esigenze e rispondere alle domande. Crediamo che chiunque ambisca a governare, abbia l’obbligo morale di essere di esempio, allineandosi alle direttive non solo nazionali ma anche europee e mondiali, affinché questa crisi venga definitivamente risolta".