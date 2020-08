Aggiudicati i lavori all'ex caserma Mario Musso, Borgna: "Si restituisce a Saluzzo uno spazio scolastico importante"

La Provincia ha aggiudicato definitivamente, a seguito della procedura di gara, i lavori relativi alla ex caserma “Mario Musso” di Saluzzo, sede dell’Istituto d’istruzione superiore “Soleri-Bertoni” al raggruppamento temporaneo d’imprese tra Edilvetta srl di Villanova Mondovi’ (capogruppo) e Peira Impianti di Villanova Mondovi’ come mandante, per un importo contrattuale di di 1.212.858 euro, Iva compresa.



I lavori sono finanziati per quota parte di 985.323 euro con contributo regionale nell’ambito dell’intesa istituzionale di programma edilizia scolastica. Il presidente della Provincia Federico Borgna ha infatti sottoscritto l’accordo di programma con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il 3 luglio scorso. Per la parte restante si provvederà con 82.272 euro con avanzo di amministrazione e per 145.262 euro con fondi provinciali.



Al momento della firma dell’accordo il presidente Borgna aveva dichiarato: “Un accordo importante che finalmente conclude un percorso iniziato anni fa e che restituisce a Saluzzo uno spazio scolastico importante in un momento molto delicato come questo, in cui l’edilizia scolastica è al centro dell’interesse pubblico. E’ la conferma di quanto la scuola resti ai primi posti nell’interesse della Provincia”.



In sei anni l’ente ha speso circa 20 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Nei prossimi dodici mesi la Provincia avvierà cantieri sull’edilizia scolastica delle Superiori della Granda per circa 20 milioni, tra cui 6,8 milioni per ricostruire l’Itis di Verzuolo, 5 milioni per l’Itis Vallauri di Fossano, 2 milioni per Grinzane Cavour, sede distaccata dell’Umberto I di Alba). Un intervento importante, ma non sufficiente alle esigenze di sistemazione degli edifici scolastici della Granda per cui servirebbero quasi 100 milioni di euro.



I lavori prevedono due lotti di interventi. Il primo, più consistente, riguarda la realizzazione di nuove sedi didattiche Istituto d’Arte “A. Bertoni”, mentre il secondo riguarda le opere complementari. Nel dettaglio si tratta del completamento dei lavori di ristrutturazione, già intrapresi in precedenti lotti, per l’adeguamento a norma in materia di sicurezza, agibilità, igiene ed eliminazione delle barriere dell’edificio denominato ex “Cavallerizza” (fabbricato 1), nonché nei lavori di ristrutturazione della zona “bassi fabbricati” (fabbricato 2), oltre a finiture edili ed impiantistiche. Tali porzioni sono state cedute dal Comune di Saluzzo in comodato d’uso gratuito alla Provincia con il vincolo di destinazione a servizi scolastici e servizi pubblici di interesse comune. Una volta ultimati i lavori, i due fabbricati completeranno la nuova sede didattica dell’Istituto scolastico “Soleri-Bertoni” creatosi con l’accorpamento del vecchio Istituto d’Arte “Bertoni” e dell’Istituto Magistrale “Soleri” di cui sono stati mantenuti gli indirizzi didattici. L’indirizzo “Artistico” ha già occupato il piano terreno e il piano primo del primo fabbricato i cui lavori sono stati ultimati nei lotti precedenti.



Nella parte denominata “Ex Cavallerizza” (completamento opere di ristrutturazione) si tratta di interventi di completamento a livello edile ed impiantistico dell’intero piano sottotetto per l’ottenimento dell’agibilità. Saranno realizzate cinque aule didattiche/laboratori, un locale per laboratorio fotografico, un laboratorio da circa 109 mq, una auletta per il sostegno e relativi locali accessori. Inoltre, sono previsti 44 lucernari apribili sul tetto, il prolungamento dell’attuale scala esterna di sicurezza a servizio del piano sottotetto dell’ex “Cavallerizza” e della manica storica di corso Piemonte. E’ previsto un nuovo basso fabbricato ad uso deposito materiali inerti di laboratorio, nuovi impianti elettrici e modifiche all’impianto di riscaldamento in collegamento alla rete di teleriscaldamento (Sedamyl).



Per la parte denominata “bassi fabbricati” (opere di miglioramento sismico e complementari) che si sviluppa su un piano fuori terra sono previste opere strutturali finalizzate al miglioramento sismico e interventi di ristrutturazione, compresa la sostituzione dei serramenti e lavori di completamento interne (edili ed impiantistiche). L’obiettivo è la creazione di un’aula magna/biblioteca con capienza di 148 posti a sedere e due laboratori per didattica specializzata, a servizio dell’istituto.