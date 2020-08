Valle Stura, sono 9 i positivi al Covid-19

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle Stura, attraverso il C.O.I. Centro Operativo Intercomunale ha diramato un aggiornamento relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio

A Demonte si confermano due i casi positivi, mentre a Roccasparvera e frazioni i casi salgono a 7. Al fine di monitorare la comunità interessata, nelle giornate di giovedì e venerdì sono state eseguiti circa quaranta tamponi e la situazione attuale per ciò che riguarda i residenti di Roccasparvera parla di 5 casi positivi (di cui 4 asintomatici e 1 ricoverato, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare) più altri 2 positivi (di cui 1 con tampone eseguito a Milano, ma residente a Roccasparvera).

"Ribadiamo quanto questa situazione richieda la massima attenzione da parte di tutti, in quanto come riportato nei precedenti comunicati tra le persone non residenti, che hanno soggiornato nel Comune di Roccasparvera e frazioni, nel periodo centrale di agosto si sono riscontrati altri casi positivi - affermano dal Centro Operativo Intercomunale della Valle Stura di Demonte -. Richiamiamo con forza a porre molta attenzione e a non sottovalutare mai i sintomi e visto il permanere della situazione di incertezza si conferma l’indicazione a tutti i frequentatori della Valle Stura, popolazione locale e turisti, a utilizzare sempre i dispositivi di protezione (mascherine) sia al chiuso sia all’aperto. In presenza di dubbi sul proprio stato di salute si invita a contattare il proprio medico di famiglia".