Volley Femminile: Esordio pirotecnico per l’ex pumina Elisa Zanette! Vittoria e bottino di 20 punti!

Elisa Zanette in campo con la maglia del Novara (foto Galbiati Santi - sito Igor Novara)

Un esordio così probabilmente non se lo aspettava neppure lei! Elisa Zanette, dopo due stagioni trascorse con la maglia della Lpm Bam Mondovì, ieri ha iniziato l'avventura con la sua nuova squadra, la Igor Novara. Un esordio col botto, bagnato dalla vittoria e da tanti punti realizzati dalla ventiquattrenne di Vittorio Veneto. Nel match valevole per gli ottavi di finale della Supercoppa di A1 la Igor Novara ha superato la Bartoccini Perugia per 3-1.

Un primo impegno nella massima serie che ha visto l’ex opposto della Lpm Bam Mondovì già in un ottimo stato di forma. La fiducia accordata dal tecnico Stefano Lavarini è stata ripagata con un’ottima prestazione della Zanette. L’ex pumina ha messo a segno 20 punti, che le sono valsi il titolo di “top scorer” del match. Apprezzabile anche la percentuale di realizzazione, che si è attestata al 46%. Per Elisa, dunque, un ritorno a Novara a dir poco scoppiettante. Buona la prima anche per la centrale Sara Bonifacio, sorella della neo pumina Giulia, e compagna di squadra della Zanette.