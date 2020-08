Conclusa la traversata in bicicletta dalle Alpi al mare: arrivati a Villa Nobel i protagonisti della “Transalp Experience” (Foto e Video)

Sono arrivati questo pomeriggio a Villa Nobel passando dalla pista ciclabile i protagonisti della “Transalp Experience Limone Piemonte”, 95 spettacolari chilometri da Limone a Sanremo attraversando l'Alta Via del Sale.

L'edizione 2020, adattata alle norme anti covid, ha anche dovuto fare i conti con il rinvio di 24 ore per via delle avverse condizioni metereologiche previste per ieri sulle Alpi.

Oggi, invece, tutto è andato per il meglio e, dopo la grande fatica, i ciclisti hanno potuto rilassarsi accolti nello splendido giardino di Villa Nobel dopo un'ultima pedalata sulla pista ciclabile a due passi dal mare.

Le dichiarazioni di Antonio Fontanelli per 'Sanremo On'

Grande soddisfazione espressa anche dalla Prime Quality, gestore di Villa Nobel: “Siamo felici di ospitare l'arrivo di una manifestazione così importante anche sul piano della promozione turistica del territorio”.