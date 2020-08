Volley femminile, Pistola nel post Monza-Cuneo: "Tante note positive e parecchi spunti su cui lavorare"

La prestazione offerta dalla Bosca S.Bernardo Cuneo alla prima ufficiale della stagione, in casa della Saugella Monza, fa ben sperare in vista della stagione che verrà.

Sconfitte solo al tie-break, le "gatte" si sono fatte valere sul parquet sfiorando la qualificazione ai quarti di Supercoppa.

Coach Andrea Pistola nel post gara: "C’è del rammarico perché per come si era messa la partita nel tie-break avremmo avuto l’opportunità di continuare a spingere e invece siamo calati quando eravamo avanti di due-tre punti. Contro una squadra come Monza non puoi permettertelo. Usciamo da questo incontro, che per noi è stato il primo con una squadra di alto livello, con tante note positive e parecchi spunti su cui lavorare nelle tre settimane che ci separano dall’inizio del campionato".

Alice Degradi: "Ci è mancato veramente poco nel tie-break, ma credo che dobbiamo essere soddisfatti di come abbiamo giocato e di come stiamo lavorando. Monza ha fatto molto bene in battuta, ma la differenza è stata poca: loro sono state più cinici di noi. È stato bellissimo tornare a giocare anche se la mancanza dei tifosi si è sentita molto".