Atletica: 110 ostacoli, Valter Cerri conquista il pass per i Campionati Italiani Allievi

Valter Cerri dell'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha conquistato il pass per i Campionati Italiani Allievi grazie all'ottima prestazione nella prova nei 110 ostacoli offerta ad Alessandria,dove si assegnavano i titoli regionali di prove multiple per tutte le categorie.

Cerri si è imposto con il tempo di 15”61, staccando gli avversari di oltre un secondo.

"Una grande soddisfazione - sottolinea l'ufficio stampa della formazione monregalese - per il talentuoso multiplista e per i diversi tecnici dell’Atletica Mondovì che lo stanno seguendo nel percorso di crescita sportiva: Ferdinando Pace e Vittorio Morello per gli ostacoli, Andrea Pace nei lanci e Augusto Griseri con il supporto di Beppe Colasuonno per i salti.

Il presidente dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, Fabio Boselli: “In una stagione complicata come questa, avere la possibilità di portare ben due atleti alla massima rassegna nazionale, non può che renderci felici per i ragazzi in primis e consapevoli, come società, che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo un grande vivaio, Poli di allenamento su Carrù e Ceva: da essi, con l’impegno quotidiano dei tecnici sul campo e dei dirigenti dietro le quinte, lavoriamo per ottenere quei risultati sportivi che ci hanno da sempre qualificato. Siamo consapevoli però che non esiste la bacchetta magica per correre veloce o saltare lontano: oltre alle qualità fisiche, servono tanto allenamento e tanto impegno.”