Grande soddisfazione per l’Atletica Roata Chiusani per il risultato ottenuto da Allassane Diallo ai Campionati Italiani Assoluti su Pista andati in scena a Padova dal 28 al 30 agosto.

Accompagnato dal preparatore tecnico Fabio Milano, Diallo si è classificato 12° nella prova dei 400HS, facendo registrare il nuovo Personal Best nella specialità con il crono di 53”08.