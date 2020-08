A Fossano, trasporto urbano gratuito per gli over65

L’amministrazione comunale di Fossano guidata da Dario Tallone ha voluto offrire un servizio di trasporto urbano gratuito a tutti i fossanesi over 65 anni. In particolare il trasporto riguarderà la linea mercatale e quella cimiteriale. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad una donazione della Fondazione Rovella che ha da subito condiviso il progetto dell’assessore ai servizi sociali ed assistenziali Tolardo, volto a garantire un servizio a favore delle persone che non hanno la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasporto.

“Era un’esigenza fortemente sentita dalla cittadinanza e ci è sembrato utile e doveroso attuarlo. Un plauso va anche alla ditta Gunetto che si è mostrata da subito sensibile e attenta a questa nostra volontà e ci è venuta incontro per la realizzazione di questo progetto”. Grazie poi alla disponibilità della società di trasporto avremo modo di monitorare costantemente il reale utilizzo da parte della popolazione, in modo da poter avere contezza del numero degli utenti e garantire la prosecuzione del servizio”, precisa l’assessore Tolardo