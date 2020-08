Dogliani, torna in funzione il distributore di benzina danneggiato dai ladri

A una quindicina di giorni dal singolare colpo messo a segno ai suoi danni, il distributore di carburante di via Torino a Dogliani è tornato almeno parzialmente in funzione (attive due pompe su quattro).



Nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorsi la stazione di servizio della Q8 era stata presa di mira da ignoti : in due, col volto travisato da un casco, servendosi di un grosso escavatore rubato poco prima in un'azienda poco distante, avevano letteralmente sradicato dal terreno la colonnina che fungeva da cassa automatica del self service, portandosi dietro anche i blocchi di cemento ai quali questa era assicurata.



Il dispositivo era poi stato ritrovato a poca distanza, intatto, insieme al mezzo agricolo. I ladri non erano evidentemente riusciti ad asportarne il denaro, mentre i proprietari dell'attività denunciavano i pesantissimi danni causati dal maldestro tentativo di furto.



Nel fine settimana appena trascorso la pompa di benzina, l’unica del paese, è tornata operativa grazie anche all’impegno messo in campo dagli stessi gestori, peraltro titolari di un’altra stazione di servizio nella vicina Carrù.



Una notizia che viene salutata positivamente dall’Amministrazione cittadina, come spiega Antonio Bosio, consigliere comunale con deleghe alle relazioni con la cittadinanza, al commercio e agli affari generali: "Parliamo di un servizio essenziale per il paese, visto che quello di via Torino è l’unico distributore rimasto attivo a Dogliani e che in sua mancanza i nostri residenti devono spostarsi almeno sino a Monchiero o a Farigliano. Per questo, da subito, avevamo chiesto ai gestori che si attivassero per un ripristino che fosse il più rapido possibile. A nome della cittadinanza li ringraziamo per l’impegno profuso in questa direzione".



Intanto sul singolare colpo agostano proseguono le indagini condotte dagli agenti della locale Stazione Carabinieri, anche con l’ausilio delle immagini registrate dai diversi sistemi di videosorveglianza di una zona, quella del furto, nella quale sono comunque presenti numerosi abitazioni e aziende.