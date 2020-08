“L’Eco": l’esposizione di fotografia di Cristina Pedratscher a Villa Belvedere di Saluzzo

particolare della fotografia scelta per la locandina della mostra a Villa Belvedere

“L’Eco” è il titolo dell’esposizione di fotografia artistica che si terrà a Villa Belvedere di Saluzzo, nota anche come villa Radicati o "villa dell’eco", da domenica 6 settembre al 25 ottobre.

Le opere sono di Cristina Pedratscher, artista saviglianese conosciuta per il suo interesse e la sua bravura nella ricerca dell’espressione emotiva attraverso gli scatti fotografici e l’arte visiva. “L’eco di umanità risuoneranno nelle sale che ospitano gli scatti muovendo nello spettatore diverse forme di desiderio: quello di voler cogliere l’essenza dell’uomo attraverso le sue espressioni corporee, quello di dare voce alla propria libertà e non per ultimo, quello di attribuire un senso nuovo agli spazi al momento abitati solamente dall’eco del vuoto”.

Sarà possibile visitare la mostra e la villa tutte le domeniche dalle 10.30 alle 18.30 (ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro).

L’esposizione è stata curata dall’Associazione "Arte, terra e cielo", a cui è stata assegnata dal Comune la gestione della storica dimora sulla strada collinare, che porta a Manta, ora via San Bernardino, 17.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione tramite l’indirizzo mail: associazione.arteterracielo@gmail.com oppure contattando i numeri 333.4414980 - 388.4831408.

Altre info sul sito internet Villa Belvedere: https://www.villabelvedereradicati.it/site/index.php?id=1

Sito internet Cristina Pedratscher: https://www.cristinapedratscher.com/index.php