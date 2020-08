Rifiuti: proseguono i lavori all’ecocentro di Pollenzo

Riaprirà nella seconda metà di settembre il centro di raccolta rifiuti di Pollenzo, già interessato da lavori di ristrutturazione che, per esigenze di cantiere, proseguiranno ancora nelle prossime settimane. Con la prossima ripartenza, verranno introdotte in via sperimentale alcune novità per la gestione degli accessi.



Operativi invece a pieno ritmo gli altri ecocentri del territorio, a cui gli utenti possono rivolgersi per usufruire del servizio: il centro di corso Monviso a Bra, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario 8-12 e 13,30-17,30; quello di Monticello d’Alba (in località Casà), operativo il martedì dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, il venerdì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 13,30 alle 17,30; quello di Pocapaglia (sulla provinciale 194 che porta a frazione Rossi), aperto il martedì dalle 8,30 alle 12, il giovedì dalle 11 alle 13, il venerdì dalle 8,30 alle 12 e il sabato dalle 8,30 alle 12, e quello di Alba Mussotto, in corso Bra, fruibile il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30, oltre al martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.



Maggiori informazioni contattando l’Ecosportello rifiuti braidese, chiamando il numero 0172-201054 in orari di ufficio (da lunedì al venerdì 8-30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30), oppure scrivendo a: ecosportello@strweb.biz.