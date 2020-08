Savigliano, alla Crosà Neira il concerto del Premio Lia Trucco

Domenica 6 settembre alle ore 21 presso l’Auditorium della Crosà Neira (Piazza della Misericordia) si terrà il concerto aperto al pubblico del “Premio Lia Trucco 2020”. L’annuale Premio, organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio in collaborazione con l’Associazione “Lia Trucco”, quest’anno si svolgerà pur con le variazioni imposte dall’emergenza sanitaria: si terrà in una sola giornata invece delle tre consuete in cui solitamente si snoda tra giornate di studio e concerti, dal periodo delle vacanze pasquali è slittato a domenica prossima, e, per la ristrettezza dei tempi, non consente la realizzazione del concorso.

Il Premio si svolge con la direzione artistica di Michelangelo Alocco, Cristiano Alasia e Beniamino Trucco e si rivolge a giovani chitarristi per offrire l’opportunità di confrontarsi suonando insieme, con la possibilità nelle passate edizioni, di esibirsi anche come solisti.

Gli ampi spazi della Crosà Neira, della cui concessione si ringrazia il Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura, consentiranno il distanziamento sul palcoscenico dei musicisti che nella giornata (mattino e pomeriggio) con la direzione del chitarrista e docente Cristiano Alasia effettueranno la prova in ensemble dei brani (studiati individualmente a casa) per eseguirli in concerto alle 21. E la capienza della sala permetterà al pubblico, che interviene sempre numeroso all’iniziativa, di prendere posto in sicurezza, col necessario distanziamento: per motivi organizzativi legati all’emergenza sanitaria è infatti richiesta la prenotazione al Fergusio.

Sul palcoscenico si troveranno a suonare insieme gli allievi chitarristi del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e gli iscritti al Premio Lia Trucco (dai 14 ai 18 anni) con la partecipazione delle 2 vincitrici della scorsa edizione: Elena Bongiovanni, vincitrice del “Premio Lia Trucco 2019”, per il quale ha avuto l’assegnazione per un anno della chitarra «Per Lia» realizzata dal liutaio Fabio Zontini, ed Elena Tavella, vincitrice del Concorso Lia Trucco 2019 (Cat. A) consistente in una borsa di studio, tutti diretti da Cristiano Alasia.

Ingresso gratuito con prenotazione (dal Lunedi al Venerdi, ore 14-19): tel 0172-712269, cell. 347 5794078, info@fergusio.it, www.fergusio.it e su fb.

Le attività didattico-culturali del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio sono sostenute da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.