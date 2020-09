Trasporti ferroviari: i sindaci chiedono conto alla Regione

La questione dei trasporti ferroviari, dopo la presa di posizione di sindacati e pendolari, continua a tenere banco e registra una nuova presa di posizione da parte degli amministratori più direttamente toccati dal taglio e dalla riduzione delle corse.

In particolare Cavallermaggiore, stazione ferroviaria punto di snodo verso Bra e le Langhe, ma anche Saluzzo. L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, si è giustificato dicendo che mancano i soldi e anche il numero dei passeggeri si è contratto. “Non sappiamo ancora quante persone potranno viaggiare e c’è il rischio che la regola del distanziamento valga per mesi. Questi orari – ha spiegato l’assessore – non sono definitivi, ma la riduzione, che non riguarda solo il Cuneese, è stata una scelta inevitabile”.

A stretto giro di posta arriva la controreplica del sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro: “La passata amministrazione regionale, nell'ereditare, per il settore trasporti, un rilevante disallineamento fra risorse disponibili e contratti in essere - afferma il sindaco -, aveva intrapreso un percorso per evitare il deterioramento dei conti senza per questo ridimensionare i servizi ai cittadini. Per questa ragione aveva provveduto, non in campagna elettorale ma negli anni effettivi di governo della Regione, a destinare stabilmente risorse aggiuntive al trasporto pubblico. L'allora assessore ai trasporti Francesco Balocco aveva convinto la giunta, ricorrendo a tutti i mezzi a sua disposizione, che non era auspicabile, né possibile, né giusto pensare che il sistema piemontese potesse essere finanziato con il solo fondo nazionale trasporti o con pochi residui di bilancio. Molti non sanno, ma altri – aggiunge Sannazzaro - non possono aver già dimenticato la tenacia con cui questa linea politica è stata perseguita né possono negare che essa prevedesse un disegno a lungo termine del tutto compatibile con il quadro finanziario del tempo”.

A giudizio del sindaco di Cavallermaggiore “è comprensibile che ora, in mutate condizioni, anche il quadro generale possa essere mutato ed è chiaro che siano intervenuti eventi dirompenti per il sistema. È però altrettanto chiaro che anche in questo scenario sono le scelte politiche a incidere sul contesto: il limite del 50% dei posti disponibili è ad esempio stato superato proprio da due regioni limitrofe e politicamente affini al Piemonte, Lombardia e Liguria, con provvedimenti ad hoc, volti anche a evitare un gravissimo danno al servizio e ai relativi ricavi tariffari. È inoltre evidente – osserva ancora Sannazzaro - che, in ultima analisi, la stabilità del sistema può essere garantita solo con una chiara e, se serve, decisa interlocuzione con il governo e non certo con il taglio di servizi che produce a sua volta un minor utilizzo del sistema di trasporto e, quindi, ancora minori ricavi”.

Sannazzaro si dice disposto alla massima collaborazione con l'attuale amministrazione regionale “purché – sostiene - si discuta della salvaguardia dei diritti dei cittadini piemontesi e dei servizi di base che non possono loro mancare, specialmente in una situazione di estrema difficoltà come quella che stiamo attraversando”.