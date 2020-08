Alba, 60 giorni di prognosi per la donna investita. La conducente denunciata per "lesioni personali stradali"

+E’ scattata una denuncia d’ufficio per "lesioni personali stradali", ex articolo 590-bis del Codice Penale, nei confronti della giovane che questa mattina, alla guida della propria utilitaria, ha investito una donna intenta ad attraversare (sulle strisce, secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale) in via Dario Scaglione ad Alba.



Ricoverata all’ospedale "Ferrero" di Verduno, l’albese classe 1957 vittima del sinistro si è infatti vista prescrivere dai sanitari una prognosi di 60 giorni (la donna si sarebbe procurata una frattura a una caviglia): superiore quindi ai 40 giorni oltre ai quali la norma introdotta nel nostro ordinamento con la legge 41/2016 (la stessa che ha previsto l’omicidio stradale) impone il deferimento d’ufficio per una fattispecie di reato che "punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", prevedendo pene comprese tra i tre mesi e l’anno di reclusione in caso di lesioni gravi e da uno a tre anni in caso di lesioni gravissime.