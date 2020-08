Alba, donna investita da un’auto mentre attraversa via Dario Scaglione

E’ stata condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Verduno per accertamenti ancora in corso mentre scriviamo la donna, classe 1957, residente nella capitale delle Langhe, che questa mattina (lunedì 31 agosto), intorno alle 9, è stata vittima dell’investimento verificatosi in via Dario Scaglione ad Alba.



L’incidente nel tratto iniziale della trafficata via, verso la rotonda del cimitero. La donna era intenta ad attraversare quando è stata travolta da un’utilitaria marca Toyota che vi aveva appena svoltato provenendo dalla tangenziale. Alla guida del veicolo una ragazza, che non si è avveduta della presenza del pedone.



Saranno i rilievi della Polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme all’équipe del 118 che ha prestato i soccorsi del caso alla donna – che si presentava comunque cosciente e che non sarebbe in pericolo di vita –, a stabilire se la vittima dell’incidente si trovasse o meno sulle strisce pedonali, dettaglio non univocamente chiaro nelle primissime ricostruzioni dell’incidente.