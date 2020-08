Entra in gioielleria e punta il coltello alla gola della commessa: attimi di altissima tensione in Corso Nizza, a Cuneo (FOTO)

Le Forze dell'ordine intervenute in Corso Nizza a Cuneo

Momenti di altissima tensione, poco fa, a Cuneo, nel centralissimo corso Nizza.

Verso le 18.45, all’interno della gioielleria “Young by Ravizza”, al civico 44, una donna - L.C. - si è introdotta all’interno dell’esercizio commerciale, impugnando un coltello. Una volta dentro il negozio, la donna ha bloccato la porta d'accesso, puntando l'arma alla gola della commessa.

Non è chiaro, al momento, se si tratti di un tentativo di rapina o se invece possa configurarsi un’estorsione ai fini di sequestro. Sul movente del gesto stanno cercando di far luce gli inquirenti.

Si apprende che sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della Polizia di Stato e le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri. La donna, che comunque pare sia rimasta chiusa per una trentina di minuti nel negozio con la commessa, è stata bloccata dalle Forze dell’ordine e portata via. Con ogni probabilità sarà arrestata, male Forze dell'ordine sono al lavoro per capire quale capo di imputazione attribuirle.

La commessa dell’esercizio commerciale, invece, in stato di shock, ha subito un malore, ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti da un’ambulanza del 118.