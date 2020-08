Per mezz’ora ostaggio in una gioielleria di Cuneo: la sequestratrice già nota alle Forze dell’ordine (VIDEO)

La volante con a bordo la donna, arrestata dopo aver tenuto in ostaggio la commessa di "Young by Ravizza"

Era già nota alle Forze dell’ordine Laura Cavallo, la donna che intorno alle 18.45 di quest’oggi è entrata nella gioielleria “Young by Ravizza”, in Corso Nizza (angolo via Grandis) a Cuneo, e ha preso in ostaggio la commessa dell’esercizio commerciale.

Pare che da anni la donna – nota a Carabinieri e Polizia per soffrire di problemi di natura psichiatrica – non gravitasse più su Cuneo. Sino a questa sera, quando ha fatto ritorno nel capoluogo della Granda, indossando una mascherina di uso comune per la protezione anti-Covid. In mano, però, la donna impugnava un coltello, quando ha deciso di dirigersi lungo l’asse centrale della città, Corso Nizza.

Qui si è dapprima introdotta nel negozio “Tally Weijl”. Poi l’ingresso nella gioielleria “Young by Ravizza”, all’angolo con via Sebastiano Grandis, proprio di fronte alla chiesa del Sacro Cuore. All’interno del negozio, solo una commessa. La Cavallo ha sprangato la porta del negozio, spento le luci, per poi puntarle il fendente alla gola.

Sarà una commessa di un negozio vicino, insospettita dall’impianto d’illuminazione spento di “Ravizza”, ad avvicinarsi al negozio e a dare l’allarme, vedendo la collega presa ostaggio. Le volanti della Polizia di Stato e le pattuglie dei Carabinieri giungono sul posto nel giro di poco. Interviene l’UOPI, Unità operativa di pronto intervento. Sul posto arriva anche Luigi Chilla, commissario capo dirigente della Squadra Volante.

Ma Laura Cavallo rimarrà chiusa nella gioielleria per una mezz’ora, chiudendo nel bagno la commessa, senza rubare nulla. Dopo una trattativa, gli agenti riusciranno a farla uscire dall’esercizio commerciale, ammanettandola e caricandola su una volante per il trasferimento in Questura.

All’interno della gioielleria rimarrà solo la commessa, nel frattempo raggiunta dai titolari, che – in stato di shock – ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto al Santa Croce e Carle per gli accertamenti del caso.

Rimane da far luce sul movente del gesto della Cavallo. Rapina, sequestro di persona le prime ipotesi che hanno analizzato gli inquirenti. Ma tutto potrebbe essere riconducibile ai problemi di salute della donna.

Già in passato (ma occorre andare indietro di oltre una ventina d’anni), infatti, pare che la donna si sia resa responsabile di un episodio simile, sempre in un negozio di Cuneo, ai fini di rapina.