Fea's aperilive a Cuneo: prima serata il 6 settembre!

L'iniziativa accompagnerà l'aperitivo della domenica sera dalle 19 alle 22. Diverse situazioni musicali si alterneranno sul palco ad offrire ogni fine week-end una differente colonna sonora per un esclusivo servizio di food&drink.

La poliedricità degli spazi consentono al Fea's di ospitare gli eventi in qualsiasi situazione meteo; nel suntuoso dehors piuttosto che nella confortevole ed elegante rotonda vetrata. Un garbato e sfizioso appuntamento con tutti i presupposti per diventare un sicuro riferimento per gli amanti della musica dal jazz al soul passando attraverso i più rinomati standard internazionali e le canzoni d'autore. A tale proposito la direzione artistica è stata affidata a Bruno Rovera.