Ripartenza delle scuole: anche Bene Banca investe sul nuovo anno scolastico

A meno di venti giorni dall’apertura delle scuole, nonostante alcuni nodi da sciogliere e riserve sulla ripartenza a settembre, a Bene Vagienna, come in tanti comuni cuneesi, si è continuato a lavorare per garantire un regolare avvio di anno scolastico.

“Nel mese di luglio ho presentato alla Direzione generale dell'istituto bancario alcuni progetti che in tempi brevi hanno avuto il benestare e oggi, a poche settimane dall'inizio delle lezioni, sono in fase di ultimazione e realizzazione. La Bene Banca contribuirà a finanziare un corso per i docenti della scuola dell'infanzia con un formatore esperto di Outdoor, per un approccio didattico innovativo che favorirà l'apprendimento dei bambini da 3 a 6 anni in luoghi aperti; sono stati acquistati ( e già consegnati) arredi per la custodia dei PC e tablet da consegnare ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado per la didattica a distanza; grazie al generoso contributo della Bene Banca, allestiremo aule “inclusive” per gli alunni disabili. Ringrazio il Presidente, avv. Elia Dogliani, il Direttore generale, dott. Simone Barra, per la costante e continua attenzione dimostrata da Bene Banca nei confronti dei progetti e delle finalità educative dell'Istituto comprensivo di Bene Vagienna”.