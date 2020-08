A Cuneo si smonta il dehor più grande d'Italia: prima edizione de "Il Salotto delle Stelle" condizionata dal maltempo

Si è conclusa ieri sera, a Cuneo, la quattro giorni di dehor in piazza Galimberti, "Il Salotto delle Stelle", iniziativa organizzata dalla Sidevents, organizzatrice dei Paulaner Oktoberfest a Cuneo, Alessandria e Rende.

La volontà era quella di dare una nuova grande opportunità al commercio locale, una promozione per portare tutti in piazza: commercianti, ristoranti e bar maggiormente colpiti dal lockdown degli scorsi mesi e dalle sue conseguenze, tutto nel pieno rispetto delle norme COVID19.

Purtroppo il maltempo ci ha messo il suo zampino, tanto che le serate di sabato e domenica, causa pioggia, non si sono svolte in piazza ma sono state "trasferite" all'interno dei locali che avevano aderito all'iniziativa (14 in tutto).

L'evento è comunque piaciuto e sarà quasi certamente riproposto l'anno prossimo, sperando in condizioni - meteo e non solo - migliori.