Mirabilia Light aperto a Busca con l'auspicio di tornare presto alla normalità

“Mirabilia Light aperto a Busca sabato e domenica scorsi rappresenta per noi qualcosa di eccezionale per tornare alla normalità”: così il sindaco Marco Gallo al temine della due giorni che ha mobilitato per la quarta edizione consecutiva la sua città.

”Ma questa - aggiunge il sindaco – è stata forse la volta più impegnativa, anche se ristretta in poche ore. Si è trattato di mettere a punto l’organizzazione in un periodo di emergenza sanitaria. Siamo riusciti ad offrire una serie di spettacoli di livello, aperti a tutti gratuitamente, mettendo in primo piano la sicurezza. Speriamo che l’impegno di tutti possa dimostrate che si può ripartire. E sabato abbiamo anche lottato contro il maltempo, ma grazie alla disponibilità dell’associazione Pallavolo Busca è stato possibile svolgere anche l’evento della sera ospitato nel palazzetto dello sport. Ringrazio tutti, dal direttore artistico di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, Fabrizio Gavosto, e il suo staff, ai soliti instancabili e fondamentali volontari della Protezione civile e della Croce Rossa di Busca, alla Polizia municipale e ai dipendenti del Comune che sono stati chiamati ad un lavoro extra e ringrazio anche il pubblico giunto in centrocittà, composto da persone consapevoli e disciplinate. Con l’augurio di cuore che tutto ciò possa essere di buon auspicio”.

Ricordiamo che molti importanti spettacoli della manifestazione, che prosegue in settimana a Cuneo, sono stati preparati e ideati a Busca, dove è ospitata da tre anni la Residenza artistica di Mirabilia: in particolare, una delle performance di danza che debutterà in questa XIV edizione è stata allestita nell'ex aula consigliare del Comune riadattata a sala danza.

Nella due giorni di apertura sono esibiti con successo nei due giorni Mauricio Villarroel in arte Mistral con “Fidati di me”, acrobatiche evoluzioni su palo, Ambaradan» con The Tamarros, in cui si mescolano musica, teatro e circo, teatro visuale e clownerie, il Cirque la Compagnie con L'Avis Bidon, mix circense, Bingo con Bingo Motor Show, il Duo Masawa con V.O.G.O.T. e la Famiglia Mirabella con Il teatro viaggiante.