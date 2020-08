Fiera del Bue Grasso di Carrù, il candidato sindaco Nicola Schellino: "Necessario istituire l'ente Fiera, che affianchi Comune e Pro Loco"

La Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù, con la sua storicità ed unicità, caratterizza da più di 100 anni Carrù ed il nostro territorio.

La lista civica Per Carrù propone il “ritorno alla tradizione”. Come? Con la celebrazione della Fiera al secondo giovedì antecedente il Natale e la rivisitazione degli eventi collaterali da distribuire nel periodo antecedente e successivo all’evento. L’obiettivo di fondo risulta evidente: è opportuno infatti restituire al Giovedì l’anima rurale ed agricola, vero motore della Fiera del Bue Grasso.

Alla tradizione riteniamo opportuno unire una proposta innovativa consistente nell'istituzione dell'Ente Fiera Nazionale del Bue Grasso, con il compito di affiancare il Comune e La Pro Loco nell’organizzazione e promozione della Fiera e delle manifestazioni connesse. Tale Ente dovrà essere composto da tutti i protagonisti della Fiera, in primis le associazioni di categoria operanti sul territorio, al fine di coinvolgere maggiormente l’intero paese.

Tale proposta rappresenta la vera e propria novità rispetto al programma dei nostri avversari che non propongono l’istituzione di tale ente.

Punto di assoluta distanza tra le due liste è rappresentato dal ripristino della sfilata dei buoi lungo le strade del centro paese, proposta avanzata dalla lista CiviCarrù.

La lista Per Carrù esclude categoricamente il ripristino della sfilata lungo le strade del centro paese in quanto la realizzazione risulta non solo inattuabile in termini di sicurezza ma altresì contraria al benessere animale, temi che richiedono primaria attenzione.

Siamo convinti che la Fiera del Bue Grasso debba coniugare la valorizzazione della cultura rurale e della tradizione locale con la promozione del territorio e delle sue eccellenze: proprio a tal fine va letta la proposta di creazione del citato Ente Fiera.

Se avrò l’onore di diventare Sindaco di Carrù e se la situazione epidemiologica non peggiorerà, mi adopererò per fare tutto il possibile affinché l’edizione n. 110 della Fiera del Bue Grasso si possa tenere ugualmente, se del caso prevedendo tutti i necessari accorgimenti e correttivi e valutando l’opportuna revisione organizzativa dell’evento.

Il candidato sindaco Nicola Schellino