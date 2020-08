Peveragno: richiesto lo spostamento dei seggi 1, 2 4 e 5 dagli edifici delle scuole primaria e secondaria

I seggi elettorali 1, 2, 4 e 5 del comune di Peveragno potrebbero essere spostati - in via provvisoria - in altri edifici comunali, lasciando libere le strutture della scuola primaria e secondaria locale: è questa la richiesta che il Comune (nella persona della responsabile del Servizio Elettorale Germana Dutto) ha inviato alla Prefettura nei giorni scorsi assieme alla documentazione necessaria. Obiettivo, impedire che dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimo le lezioni debbano di nuovo interrompersi.

"La richiesta di spostamento è stata fatta con un duplice intento - sottolinea il Comune con una nota comparsa sulla propria pagina Facebook - : il primo, rendere più sicuro lo svolgimento delle elezioni, in quanto le nuove sedi individuate permettono percorsi separati per ogni seggio e vie di entrata e di uscite differenti, garantendo quindi il massimo dell’applicabilità delle norme sul distanziamento fra persone, ovviamente per contenere il rischio di contagio da coronavirus, un problema che ancora non è superato e che va affrontato con la giusta attenzione. Il secondo obiettivo era quello di liberare gli edifici scolastici dalla presenza dei seggi elettorali, evitando l’interruzione delle lezioni a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico ed evitando complesse procedure di sanificazione delle strutture dopo il loro uso per le consultazioni elettorali, che avrebbero comportato il rischio di ulteriori perdite di tempo prima della ripartenza delle lezioni".

"L’ipotesi attuale prevede lo spostamento dei seggi 4 e 5 presso le palestre degli impianti sportivi di Regione Miclet, lo spostamento del seggio 1 all’interno della struttura di Casa Ambrosino, e lo spostamento del seggio 2 presso la sede della Protezione Civile in via Beinette. Si ribadisce che la richiesta deve ancora essere esaminata e quindi non c’è la certezza della fattibilità dello spostamento".