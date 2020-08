Patrizia Fusco è il nuovo primario di Pediatria dell'ospedale di Mondovì

Patrizia Fusco è il nuovo direttore della struttura complessa di Pediatria dell’ospedale di Mondovì. Monregalese, 60 anni, ha compiuto gli studi universitari presso l’Università di Torino, dove, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzata in Pediatria.



Durante gli anni della specialità ha svolto servizio di Guardia Medica e di sostituzione dei medici di medicina generale nel territorio ex USSL 66 (Mondovì, Dogliani e Carrù). Per 20 anni in servizio presso la Pediatria dell’ospedale di Savigliano, dal 2011 lavora presso la Struttura di Mondovi.

E’ stata responsabile dal 1990 dell’ambulatorio di Pediatria gastroenterologia, prima a Savigliano poi a Mondovi.



Socia di varie Società scientifiche italiane di Pediatria (SIP), Gastroenterologia (SIGENP) Neonatologia (SIN), Emergenza ed Urgenza pediatrica (SIMEUP), ha una formazione in neonatologia per partecipazione a corsi di rianimazione neonatale e frequentazione di reparti di TIN (Terapia Intensiva Neonatale).



Ha partecipato a gruppi di studio per elaborazione linee guida,è stata relatrice a congressi regionali e a corsi di formazione sul territorio per pediatri di libera scelta, con i quali ha sempre collaborato strettamente.