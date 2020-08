Iscriviti alla “La Voice Art Academy” di Torino

Lo studio torinese creato e gestito dalla cantante e Vocal Coach Silvia Elena Violino, sarà sito in Corso Francia 98, al sesto e ultimo piano di un palazzo signorile, una bellissima zona situata tra Largo Bernini e la fermata Racconigi, comodissima ai mezzi di trasporto essendo il palazzo affacciato alla fermata della metro.



La Voice Art Academy è una scuola specializzata nella preparazione vocale e musicale del cantante a 360 gradi, attraverso lo studio di strumenti complementari, movimento scenico, laboratori di scrittura musicale e produzione inediti con arrangiamenti personalizzati creati appositamente nel Voice Art Studio, lo studio di registrazione interno, e delle più avanzate tecniche vocali mediante un approccio altamente personalizzato.



Oltre al canto, ci saranno corsi di pianoforte, pianoforte + virtual bass, chitarra, basso elettrico, tenuti da grandi professionisti del settore inoltre da quest'anno beatbox e orientamento musicale.



“L’idea di aprire anche una sede a Torino nasce dalla necessità di poter avere una continuità didattica anche con i nostri allievi universitari delle vicine province di Cuneo e Asti, ma soprattutto la possibilità di interscambio e collaborazione con una realtà più estesa” sostengono la Direttrice e lo staff insegnanti.



Gli insegnamenti oltre al canto, per cui la Voice Art Academy è nota, saranno i medesimi della sede cuneese con l’aggiunta, a Torino, di violino pop tenuto dal Maestro Luca Marangoni.



Si avrà un incremento dello staff insegnanti nelle due sedi di Cuneo e Torino.



Confermati i Maestri Massimo Celsi (arrangiamenti, pianoforte e tastiere), Massimo Epinot (chitarra), Marco Soria (master chitarra), Roberto Chiriaco (basso e contrabbasso), Gennaro Castaldo (beatbox) nella sede cuneese mentre la Vocal Coach Silvia Elena Violino insegnerà anche a Torino insieme ai colleghi torinesi in via di conferma.



La sede Torinese prenderà il via con le lezioni a partire dalla seconda settimana di ottobre ma le domande di iscrizione si potranno già sottoscrivere in questi giorni.



Prenotazioni e iscrizioni:

www.voiceartacademy.com

info@voiceartacademy.com

Telefono 338-2243771