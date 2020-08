Mondovì Piazza, il servizio di micronido è pronto a partire dal 7 settembre

A seguito delle disposizioni governative e regionali per il riavvio dei servizi per l'infanzia, il servizio di micronido a Mondovì Piazza è pronto a ripartire il 7 settembre. "In sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid, accoglieremo bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi in gruppi stabili con educatore di riferimento, come da protocolli e patti di corresponsabilità con i genitori".

Sono tante le attività che caratterizzano la giornata al nido: il gioco simbolico, il gioco motorio, la pittura, la manipolazione, a cui si aggiungono attività creative, musicali, la psicomotricità, a corollario delle diverse dimensioni della nostra quotidianità.

Due saranno le modalità di frequenza: tempo pieno dalle 8:00 alle 16:00 e part-time dalle 8:00 alle 13:00 con la possibilità di anticipare l'entrata al mattino alle ore 7:30 e posticipare l'uscita alle ore 16:30 o alle ore 17:00. In entrambe le modalità, ogni giorno è garantito il pasto cucinato internamente dalla nostra cuoca, seguendo menù bilanciati autorizzati dall'Asl.

Al momento vi sono ancora posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni contattare Barbara Costa, educatore professionale responsabile del servizio al numero 3338496050.