Csi Cuneo: scattano le iscrizioni per la nuova stagione sportiva

Con il mese di settembre, in ritardo rispetto al passato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, prenderanno il via le iscrizioni ai campionati proposti dal Csi di Cuneo.

Entro fine settembre sono chiamati ad iscriversi gli atleti che intendono partecipare ai campionati di calcio 5 Open maschile e femminile (24 settembre), calcio 7 (24 settembre) e calcio 11 (26 settembre) nelle diverse categorie e fasce di età.

Rispettivamente 6 ottobre e 8 ottobre il termine iscrizione per i tornei di pallavolo e pallacanestro. Più tempo per minibasket (5 novembre), minivolley (3 dicembre) e calcio a 5 indoor (3 dicembre).

Per iscriversi ai campionati le società, a partire dal 1° settembre, devono presentarsi presso la sede del Csi a Cuneo (via E. Filiberto, 6) martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12 per ritirare il plico contenente i vari modelli e le relative istruzioni per la compilazione. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata.

Per maggiori informazioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2020/21 sul sito internet www.csicuneo.it.