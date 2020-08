Volley Femminile: Clamorosa decisione dell'ex capitano della Lpm Bam Mondovì Silvia Agostino “Lascio la pallavolo giocata!”

Chi in questi anni ha visto in campo Silvia Agostino non potrà non provare un senso di sconforto e tristezza nell’apprendere che il forte libero, nonché ex capitano della Lpm Bam Mondovì, nei giorni scorsi ha preso quella che per un atleta è probabilmente la decisione più difficile e sofferta da prendere: quella di lasciare l’attività da giocatore o giocatrice!

Una scelta dura che nei giorni scorsi ha preso Silvia Agostino, che però non lascia il mondo della pallavolo, ma entra a far parte dello staff tecnico della società “2mila8 Volley Domodossola”. Nel corso dell’estate diverse società avevano corteggiato Silvia con l’intento di accaparrarsi le sue grandi qualità tecniche. Anche una blasonata società di serie A1 aveva avanzato una proposta all’ex “Spider Woman” monregalese. Proposta poi rifiutata dalla Agostino. E’ stata direttamente l’ex pumina a confermare di aver preso questa difficile decisione:

“Ho deciso di lasciare la pallavolo giocata” – ci spiega Silvia Agostino – “Non ho trovato nulla che fosse adatto alle mie esigenze. Ora entrerò a far parte dello staff tecnico di questa società di Domodossola (la “2mila8 Volley” n.d.r.) con la quale collaboravo in estate da un po' di anni partecipando al campo estivo. Mi occuperò di tutto il minivolley e poi affiancherò due allenatori nelle squadre Under 13 femminile e allieve. Questa settimana iniziamo la preparazione fisica con i vari gruppi, quindi ho l’occasione per mettere in pratica quanto ho studiato e sto studiando nel mio corso di laurea”. A Silvia Agostino giunga il nostro più sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura…