Volley: Pubblicato il calendario della Serie A2 Femminile! La Lpm Bam Mondovì inizia la nuova stagione in casa del Cus Torino

Dopo una lunga "gestazione" ecco che finalmente è venuto alla luce il calendario del Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Da pochi minuti, infatti, la Lega ha pubblicato tutte le diciotto giornate (tra andata e ritorno) relative alla fase di regular season dei gironi Ovest e Est del Campionato di Serie A2, che ricordiamo prenderà il via il prossimo 20 settembre.

Per la Lpm Bam Mondovì, inserita nel girone Ovest, il primo avversario sarà il Cus Torino. Match che le ragazze di Delmati affronteranno in trasferta. Nella seconda giornata, invece, le "Pumine" riceveranno la visita della formazione dell'Hermaea Olbia . Nella passata stagione l'esordio in campionato fu casalingo con avversaria Macerata, gara che si chiuse con la vittoria della Lpm per 3-1. Ecco il calendario e il regolamento pubblicato dalla Lega:

GIRONE OVEST

1^ GIORNATA – ANDATA 20 settembre 2020 – RITORNO 15 novembre 2020

Barricalla CUS Torino – LPM BAM Mondovì

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Green Warriors Sassuolo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale – Club Italia Crai

Geovillage Hermaea Olbia – Sigel Marsala

2^ GIORNATA – ANDATA 27 settembre 2020 – RITORNO 22 novembre 2020

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Exacer Montale

LPM BAM Mondovì – Geovillage Hermaea Olbia

Club Italia Crai – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Green Warriors Sassuolo – Barricalla CUS Torino

Sigel Marsala – Acqua&Sapone Roma Volley Club

3^ GIORNATA – ANDATA 4 ottobre 2020 – RITORNO 29 novembre 2020

Barricalla CUS Torino – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Club Italia Crai – LPM BAM Mondovì

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Green Warriors Sassuolo

Exacer Montale – Sigel Marsala

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Geovillage Hermaea Olbia

4^ GIORNATA – ANDATA 11 ottobre 2020 – RITORNO 5 dicembre 2020

LPM BAM Mondovì – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Exacer Montale

Green Warriors Sassuolo – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Geovillage Hermaea Olbia – Club Italia Crai

Sigel Marsala – Barricalla CUS Torino

5^ GIORNATA – ANDATA 14 ottobre 2020 – RITORNO 8 dicembre 2020

Eurospin Ford Sara Pinerolo – LPM BAM Mondovì

Barricalla CUS Torino – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sigel Marsala

Club Italia Crai – Green Warriors Sassuolo

Exacer Montale – Geovillage Hermaea Olbia

6^ GIORNATA – ANDATA 18 ottobre 2020 – RITORNO 13 dicembre 2020

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

LPM BAM Mondovì – Sigel Marsala

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Exacer Montale – Barricalla CUS Torino

Geovillage Hermaea Olbia – Green Warriors Sassuolo

7^ GIORNATA – ANDATA 25 ottobre 2020 – RITORNO 20 dicembre 2020

Barricalla CUS Torino – Club Italia Crai

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Exacer Montale

Green Warriors Sassuolo – LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala – Eurospin Ford Sara Pinerolo

8^ GIORNATA – ANDATA 1 novembre 2020 – RITORNO 26 dicembre 2020

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Barricalla CUS Torino

LPM BAM Mondovì – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Club Italia Crai – Sigel Marsala

Green Warriors Sassuolo – Exacer Montale

Geovillage Hermaea Olbia – Acqua&Sapone Roma Volley Club

9^ GIORNATA – ANDATA 8 novembre 2020 – RITORNO 30 dicembre 2020

Barricalla CUS Torino – Geovillage Hermaea Olbia

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Club Italia Crai

Exacer Montale – LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala – Green Warriors Sassuolo

Al Campionato di Serie A2 partecipano 19 squadre, divise in due Gironi all’italiana, EST e OVEST: dopo 18 giornate complessive, le prime 5 classificate di ogni raggruppamento confluiranno nella Pool Promozione, mentre le ultime 5 classificate del Girone OVEST e le ultime 4 classificate del Girone EST convergeranno nella Pool Salvezza. La seconda fase consterà di ulteriori 10 giornate, al termine delle quali la 1^ classificata della Pool Promozione sarà promossa in Serie A1, mentre l’ultima della Pool Salvezza retrocederà in B1 (sarà previsto un Play Out tra l’ultima e la penultima classificata solo se tra esse vi sarà un divario non superiore a un punto).

* Le squadre del Girone Est, che disputeranno due partite in meno nella prima fase rispetto alle squadre del Girone Ovest (dovendo osservare un turno di riposo all’andata e al ritorno), vedranno i propri punti in classifica riproporzionati – e dunque equiparati a quelli ottenuti dalle squadre del Girone Ovest – in vista della seconda fase ‘a incroci’.

PLAY OFF PROMOZIONE

Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione su tre turni al meglio delle tre gare, con Gara-1 e l’eventuale Gara-3 sul campo della migliore classificata: i quarti di finale si disputano secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^. Le quattro vincenti accedono alle semifinali, da cui usciranno le due finaliste. La vincente dei Play Off Promozione sale in Serie A1.

COPPA ITALIA A2

Alla Coppa Italia di Serie A2 si qualificano le prime 4 squadre del Girone A e le prime 4 squadre del Girone B al termine della prima fase. Tali 8 formazioni si affrontano su due turni a eliminazione diretta prima della finale, che sarà disputata contestualmente alla finale della Coppa Italia di Serie A1. I quarti di finale si disputeranno secondo accoppiamenti: 1^ Gir. A vs 4^ Gir. B, 2^ Gir. A vs 3^ Gir. B, 2^ Gir. B vs 3^ Gir. A, 1^ Gir. B vs 4^ Gir. A. Le vincenti si qualificheranno alle semifinali, sempre da disputarsi su gara unica e in casa delle migliori classificate al termine della prima fase.

Date:

Quarti di finale: mercoledì 13 gennaio

Semifinali: sabato 16 – domenica 17 gennaio

Finale: domenica 24 gennaio