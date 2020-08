Caramagna Piemonte: "Leggo e Cammino" lancia il nuovo calendario di eventi della biblioteca

Lunedì 7 alle ore 16,30, si parte con una iniziativa rivolta ai ragazzi della scuola primaria ed eventualmente ai bimbi della materna se accompagnati: “Leggo e Cammino”, una camminata per le strade di Caramagna intervallata da letture ispirate ai temi trattati dal grande scrittore Luis Sepulveda, scomparso in primavera a causa del Corona-virus. La camminata sarà curata dalla concittadina Silvia Carena, accompagnatrice e guida turistica, che inizia con questa attività la collaborazione con Biblioteca di Caramagna. Si partirà alle 16,30 dalla Biblioteca, si farà un percorso di cammino in paese, con tre tappe durante le quali verranno illustrati i temi dei libri di Sepulveda, eventualmente facendo riferimento alle esperienze dei bambini. Verrà consegnata a ciascun bambino iscritto una pratica borraccia con il logo “CaraBiblioteca”, per la cui realizzazione è stato ottenuto il contributo della Banca Cooperativa di Cherasco: a questo proposito i volontari ringraziano calorosamente per l’attenzione che l’Ufficio Relazione Esterne della Banca riserva sempre alle loro iniziative.