Salta la salita al Monviso per colpa del maltempo: Alessandro Ghiberti ne fa una parodia che spopola in rete (VIDEO)

A volte le delusioni possono essere trasformate in un'occasione per farsi una bella risata.

Del resto nessuno può - per ora - intervenire sul meteo. E allora, l'avventura saltata per il maltempo, la salita al Monviso preparata a lungo da un gruppo di amici e non realizzata, si trasforma in una divertente parodia costruita su una delle scene madri del film "La caduta - gli ultimi giorni di Hitler".

A realizzarla il giornalista di Racconigi Alessandro Ghiberti, che ci racconta di come lui e un gruppo di amici siano stati costretti a rimandare quella che, per chi ama la montagna, è una piccola impresa. La salita in vetta al Re di Pietra.

Non è detto che lui e i suoi amici potranno riprovarci quest'anno. L'incognita meteo resta sempre. Ma lui non si dispera: "Le montagne stanno sempre lì. E secondo me amarle vuol anche dire saper aspettare prima di andarci su".

Il link al video:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223599558480322&id=1331508063