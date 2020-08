Volley femminile: LPM Pallavolo Mondovì, le giovani pumine in ritiro a Chiusa Pesio

Per il secondo anno consecutivo, il settore giovanile della LPM pallavolo Mondovì ha scelto Chiusa Pesio per un breve ritiro estivo.

Nei giorni scorsi infatti, il gruppo di Under 15, nato dalla sinergia tra il Vicoforte Volley Ceva e la società rossoblu, ha alloggiato all’Albergo Cannon d’Oro e svolto l’attività fisica presso l’area sportiva.

Nella serata di venerdì le giovani pumine, insieme agli allenatori Daniele Pretto ed Andrea Cornaglia, hanno inoltre avuto l’opportunità di incontrare i Trelilu, ospiti a Chiusa Pesio per uno spettacolo.

Sabato la squadra ha poi potuto apprezzare la vista sulla Valle Pesio, dopo aver effettuato una camminata al Castello Mirabello.

“E’ stato bello ritrovarsi, seppure con le limitazioni che tutti conosciamo. Per le ragazze è importante stare insieme, condividere momenti, creare il gruppo e socializzare tra coetanee.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì - “Crediamo sia giusto valorizzare il territorio che ci circonda, creando sinergie con realtà limitrofe e sostenendo le strutture ricettive locali. Desideriamo ringraziare il Comune di Chiusa Pesio per l’accoglienza, in particolare il consigliere Sara Ponzo e l’assessore alla cultura e alla comunicazione Daniela Giordanengo, e Mimmo dell’Albergo Cannon d’Oro per la disponibilità e la cortesia: in un’estate “particolare” come questa, è stato davvero importante essere riusciti ad organizzare questo breve ritiro e senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile.”

La parola passa poi al “padrone di casa” Claudio Baudino, sindaco di Chiusa di Pesio, che commenta con entusiasmo la tre giorni delle pumine nella cittadina: “La Valle Pesio ha una storia importante di ritiri estivi che, in totale sicurezza, non sono mancati anche in quest'estate diversa da quelle a cui siamo abituati. Abbiamo accolto con soddisfazione la scelta della Lpm pallavolo Mondovì: siamo sempre entusiasti di ospitare giovani sportivi, vedendo in questo incontro anche l’opportunità di far conoscere il nostro territorio ai ragazzi e alle loro famiglie. Oltre a ringraziare Tommaso Vigna (per tutti Mimmo) del Cannon d'Oro per essersi reso disponibile a sanificare il palazzetto prima e dopo, rivolgo un grande grazie alla LPM pallavolo Mondovì e un in bocca al lupo per la nuova stagione.”