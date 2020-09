Capello, attrezzature da raccolta forgiate per essere universali

Capello è da più di mezzo secolo sinonimo internazionale di tecnologia Made in Italy, per la progettazione e la produzione di attrezzature dedite alla raccolta di mais, grano, orzo, sorgo, colza, soia, girasole, colture per il foraggio fresco… per ogni coltivazione la Capello ha nel suo campionario l’equipaggiamento vincente.

Le testate del brand sono rigorosamente progettate e costruite all’interno dello stabilimento centrale di Cuneo, dove vengono forgiate per essere la miglior risposta possibile a tutte le esigenze dei contoterzisti e degli agricoltori moderni. Ogni singola testata Capello è un concentrato di tecnologia, abilità progettuale e realizzativa, che derivano da un’esperienza iniziata agli albori della meccanizzazione agricola. La conquista di un palcoscenico internazionale, in continua crescita, sottolinea quanto vengano apprezzate anche all’estero le testate Capello, sia per la capacità di adattarsi facilmente a ogni brand di mietitrebbie che per la facoltà di affrontare differenti condizioni di raccolta, le quali variano continuamente da regione a regione per clima, terreni e pratiche agronomiche.

L’azienda ha deciso di partecipare alla 73ª Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo, nonostante la situazione particolare di questo 2020, a sottolineare il sincero e profondo rapporto che esiste tra la Capello e il territorio del cuneese.

Ecco alcune delle principali attrezzature esposte durante la manifestazione: Diamant è la testata per la raccolta del mais di nuova generazione, le cui principali caratteristiche, come la carrozzeria in polietilene rinforzato e le trasmissioni capaci di sopportare alte potenze, hanno impresso una svolta e dettato la linea da seguire nel settore della raccolta.

Quasar è la testata a mais che Capello produce dal 2000, aggiornata nel tempo continua a garantire risultati di altissimo livello.

Grain System Evo è la barra pieghevole per cereali, polivalenza e flessibilità di raccolta sono le sue caratteristiche principali. Quando ripiegata rispetta gli standard di pesi e ingombro impartiti dal codice della strada e garantisce una notevole visibilità dalla cabina di comando.

Spartan è la testata a taglio diretto, adattabile a tutti i modelli di trince semoventi, affidabile e sicura in tutte le condizioni di foraggio basso, alto o allettato, ideale anche per la raccolta di colture da biomassa.

Infine Helianthus è costruita e studiata per la raccolta del girasole, molto apprezzata nei paesi dell’Est per le prestazioni di prim’ordine che la rendono unica nel suo genere come tutti i prodotti Capello.

