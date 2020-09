Nocciole a 300 euro al quintale: dalla fiera nazionale di Cortemilia le quotazioni della tonda gentile

Il Premio Cortemiliese Doc 2020, consegnato domenica 30 agosto a Cortemilia dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, ha riscosso un grande successo di pubblico e di immagine. Un applauso interminabile ha accompagnato la consegna della targa a Giancarlo Veglio, imprenditore di 82 anni, sindaco del paese negli anni della lotta all'Acna e dell'alluvione del 1994.



Spiega il gran maestro della Confraternita Ginetto Pellerino: "La consegna del premio al sindaco anti Acna e imprenditore nel settore dell’elettronica e dell’automazione industriale ha emozionato tutti. Un’emozione che è andata al di là dei riconosciuti meriti che Giancarlo Veglio ha avuto come sportivo, prima calciatore di Serie C e a fine carriera dei “lupi” del Cortemilia, come sindaco e come imprenditore toccando i cuori delle persone presenti. Soprattutto quando è intervenuta la figlia Paola, che ha ringraziato il papà per averle trasmesso passioni, interessi, conoscenze e insegnamenti indispensabili nel lavoro e nella vita".



La mattinata della Confraternita si è completata con l'ingresso nei paludati cortemiliesi di Annamaria Cavallero, impiegata albese con la passione della Tonda Gentile e del suo territorio.



In seguito è stato presentato il libro “Michele Ferrero e l'Alta Langa", edito da Uniart, che ripercorre la straordinaria storia del forte e genuino legame tra la famiglia Ferrero e il territorio dell’Alta Langa, un rapporto di affetto e gratitudine raccontato attraverso i trentotto comuni che alla persona di Michele Ferrero hanno voluto intitolare una via, una piazza, un parco, una biblioteca, un luogo significativo che richiamasse la sua affezione alla comunità della Langa.



Tra le molte autorità erano presenti il governatore del Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il presidente della Ferrero Spa Bartolomeo Salomone, il direttore regionale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo Teresio Testa, il vicepresidente della Fondazione Crc Francesco Capello, il presidente dell'Ente Fiera della Nocciola Flavio Borgna e il presidente del Consorzio di promozione e valorizzazione della Nocciola Piemonte Igp Sergio Lasagna, oltre a tanti sindaci dell’Alta Langa.



A fare gli onori di casa il giornalista Fabio Gallina e il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.



Conclude Pellerino: "Dalle parole del sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito e del presidente della Regione Alberto Cirio abbiamo colto il valore, l'importanza e il merito delle persone nel far grande un territorio. Grazie alla collaborazione di amministratori, associazioni e mondo imprenditoriale e finanziario il nostro territorio, un tempo della "Malora", sta andando nella direzione giusta. E questo si fa solo se si lavora insieme perché l'unione fa la forza".



A metà mattinata l’amministratore delegato di "Nocciole Marchisio" Pier Giorgio Mollea ha assegnato il Premio "Una vita per la nocciola" all'imprenditore corilicolo Luigi Cavallo e ha fornito un’anticipazione sul prezzo al quintale della nocciola 2020: 300 euro (6,8 al punto resa). Un valore confermato alla Fiera di Castagnole Lanze di lunedì 31 agosto, la manifestazione che storicamente fissa le prime quotazioni della stagione.