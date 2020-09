La Triatletica Mondovì scalda i motori: domenica 6 settembre il debutto in gara

La Triatletica Mondovì è ormai pronta per il debutto in gara, in programma domenica 6 settembre in occasione del 25° Triathlon Internazionale di Mergozzo sulla distanza “Media” che prevede 1,9 km nuoto, 90 km bici per concludere con i 21 km della corsa.

Al via cinque atleti della squadra monregalese: Luca Mondino, Alberto Ribezzo, Nadia Porta, Davide Danni capitanati da Fabrizio Moscarini, il più esperto già finisher di numerosi IronMan.

L’appuntamento di Mergozzo è il primo della stagione: sarà l'occasione per verificare lo stato di forma degli atleti dopo il collegiale di gruppo ai 2.000 metri del Sestrieres.

Alberto Ribezzo, consigliere dell’Atletica Mondovì e coordinatore della sezione triathlon: “Siamo molto soddisfatti per questo primo anno che consideriamo “anno zero”. Nonostante il Covid abbia paralizzato tutto proprio all’inizio della stagione, siamo riusciti a coinvolgere un cospicuo numero di atleti e di sponsor a cui va il ringraziamento per aver creduto in noi. Siamo anche riusciti ad organizzare un ritiro in altura: ottimo per cementare il gruppo e per rendere i duri allenamenti meno faticosi. Il nostro capitano Fabrizio Moscarini, dopo aver brillantemente superato il primo corso, sta proseguendo nella formazione obbligatoria da “tecnico”. Il progetto a medio lungo termine, condiviso con la dirigenza dell’Atletica Mondovì che crede fortemente nell’iniziativa, è ambizioso: vogliamo diventare il riferimento per tutti gli appassionati del Monregalese, crescere nei numeri e creare anche una squadra agonistica giovanile. Abbiamo una struttura societaria solida, la disponibilità della rinnovata pista di atletica al Beila, a due passi dalla piscina comunale che speriamo torni disponibile quanto prima: le condizioni per fare bene ci sono tutte.”