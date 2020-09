Alba rimette a lustro le strade: corso Asti e la rotatoria della Moretta prossime tappe

Dopo essere intervenuto nel mese di luglio in piazza Garibaldi, corso Torino e sul ponte albertino, il Comune di Alba prosegue nell’opera di rifacimento dei manti di copertura di numerose arterie cittadine.



La prossima tappa del piano da 600mila euro messo a punto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici sotto la guida del suo referente, l’ingegner Massimo Reggio, è quello che nella prossima settimana interesserà tutto corso Asti, dalla rotatoria dell’ipermercato Self, al confine con Guarene, a quella del "rondò".



Come già accaduto per il ponte albertino e per la rotonda della "puntina", anche in questo caso i lavori verranno effettuati in notturna, "presumibilmente nella giornate di mercoledì, giovedì e venerdì prossimi", spiega l’assessore Reggio.



La tappa successiva toccherà poi un’altra trafficata rotatoria, quella della Moretta, presso il santuario e all’innesto con corso Cortemilia, mentre – fa ancora sapere l’assessore – "sono in fase di progettazione gli analoghi interventi già previsti su strada Cauda, corso Langhe e corso Einaudi".



Tornando al ponte vecchio, proseguono intanto i lavori (anche questi in notturna) iniziati ieri, lunedì, per la sostituzione dell’impianto dell’illuminazione pubblica. "Due lampioni avevano smesso di funzionare e non erano più recuperabili – spiega ancora Reggio –, per cui, insieme al rifacimento dell’intera linea, abbiamo disposto la sostituzione di tutti i punti-luce con altri più nuovi, identici nel disegno a quelli che illuminano la vicina rotonda di collegamento tra corso Torino e corso Cillario".