Bagnolo Piemonte, da ottobre, rivoluziona il servizio di raccolta rifiuti e passa al “porta a porta”

Anche a Bagnolo Piemonte la raccolta rifiuti passa al “porta a porta”.

Lo annuncia il Comune: la rivoluzione del servizio partirà dal mese di ottobre. E, in vista di tale data, l’Amministrazione comunale del sindaco Fabio Bruno Franco – di concerto con lo CSEA, il Consorzio che gestisce la raccolta rifiuti – ha calendarizzato una serie di incontro informativi.

Il primo è in programma lunedì 7 settembre. “Gli incontri – spiega l’assessore all’Ambiente Gianfranco Latino – si svolgeranno in orario serale, all’aperto, in alcuni luoghi pubblici e suddivisi per zone, consentendo così l’opportunità di partecipare a tutti coloro che lo desiderano, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, essendo la tematica trattata di importanza fondamentale per la vita di tutti i giorni”.

Il passaggio dai tradizionali cassonetti alla raccolta domiciliare dei rifiuti è un passo che ha già compiuto la maggior parte dei comuni che aderiscono allo Consorzio servizi ecologia e ambiente, che gestisce il servizio a Bagnolo Piemonte e in altri 52 comuni della Provincia di Cuneo, nell’area del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese (la vicina Barge, nel 2018, aveva deciso di proseguire con il metodo tradizionale del conferimento presso i bidoni).

“L’esperienza già maturata dal Consorzio – aggiunge Latino – ci consente di affrontare questa sfida con una certa serenità. Tuttavia, si tratterà di una piccola rivoluzione, destinata a cambiare alcune delle nostre abitudini, e come tale deve essere accompagnata da un'adeguata attività informativa”.

Durante le serate verrà illustrato il nuovo servizio, dando modo a quanti lo vorranno di chiedere informazioni aggiuntive e chiarimenti. Sempre durante ognuna delle serate, verrà distribuito il calendario di raccolta e tutto l’occorrente per il conferimento dei rifiuti secondo le nuove modalità.

Non solo. Perché. Sempre nell’ottica dell’informazione, non mancherà il consueto e importantissimo apporto dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”: “il porta a porta – illustra l’assessore - sarà infatti illustrato agli alunni, anche con l’ausilio di modalità didattiche innovative.

Ci pare importante sottolineare come l’obiettivo del nuovo servizio sia chiaramente quello di ridurre drasticamente il quantitativo dei rifiuti destinati alla discarica. L'esperienza condotta sino ad oggi in moltissimi altri comuni induce a pensare che la raccolta domiciliare possa contribuire in modo determinante a far sì che ciò accada.

Sta però a noi cogliere questa possibilità, nell'interesse di tutti e, in particolare, delle future generazioni”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Lunedì 7 settembre, ore 21: utenti del concentrico – Piazza San Pietro. Mercoledì 9 settembre, ore 20: incontro con la comunità cinese – Piazza San Pietro (all’incontro sarà presente un operatore che comunicherà in lingua cinese). Mercoledì 9 settembre, ore 21: utenze commerciali e amministratori di condominio – Piazza San Pietro. Giovedì 10 settembre, ore 21: utenti del concentrico – Piazza San Pietro. Venerdì 11 settembre, ore 21: utenti delle frazioni – Piazza San Pietro. Mercoledì 16 settembre, ore 21: utenti di Villaretto – piazzale della chiesa di Villaretto. Giovedì 17 settembre, ore 21: utenti di Villar – piazzale della chiesa di Villar.