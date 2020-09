Ceresole d'Alba: taglio del nastro dei due itinerari alla scoperta dei luoghi della Battaglia del 1544

Domenica 6 Settembre 2020 è previsto il taglio del nastro dei due itinerari alla scoperta dei luoghi della Battaglia di Ceresole del 14 Aprile 1544.

L'evento consentirà di inaugurare due percorsi realizzati e finanziati grazie al progetto europeo "SuCCes" che rientra nel programma ALCOTRA - Interreg 2014-2020 e che vede come partner, oltre al comune di Ceresole d'Alba, il comune e l'ufficio del turismo del comune di Saint Paul de Vence.

La camminata, libera e non competitiva, si terrà nel rispetto delle linee guida previste per l'emergenza sanitaria in COVID 19.