Cuneo: via al bando per la gestione dell'ex-frigorifero militare

È on-line il bando per la gestione dell’Ex Frigorifero Militare aperto a soggetti giuridici pubblici e privati, non profit e for profit, anche in rete tra loro con capofila avente sede operativa all’interno della Regione Piemonte. Il bando intende selezionare un gestore per il futuro polo culturale nel cuore del centro storico di Cuneo, che dovrà dedicarsi all’ideazione, alla promozione e gestione di attività culturali, alla creazione di nuove sinergie e al coinvolgimento del pubblico, con l’obiettivo di trasformare uno spazio dismesso in un luogo di riferimento per la comunità.