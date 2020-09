Elva: chiusa per interventi di bitumatura la SP335 tra San Martino e Costa Cavallina

La strada provinciale 335 nel tratto San Martino – Costa Cavallina in valle Maira nel comune di Elva sarà chiusa al transito dei veicoli mercoledì 2 settembre (dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 18) e forse anche il giorno successivo per lavori di ripresa della bitumatura stradale.

L’intervento prosegue precedenti lavori di miglioramento e messa in sicurezza della strada provinciale 335 che collega il comune di Elva alla viabilità principale di fondovalle (provinciale 422 della valle Maira), attraversando il comune di Stroppo. A monte della frazione San Martino sono stati eseguiti negli ultimi anni lavori di consolidamento di tratti in frana, con la posa di reti metalliche parasassi, muri di sostegno, cunette per lo smaltimento delle acque, barriere metalliche di sicurezza, rifacimenti della fondazione e del manto stradale. Tra le frazioni Cucchiales e Costa Cavallina sono stati installati anche tratti di barriere di sicurezza stradale in metallo e in legno.