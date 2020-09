Una tenda alla stazione di Mondovì, uno scempio per la Lega. Ribatte Rifondazione: "Ci vive un italiano di 45 anni in difficoltà"

La Lega nei giorni scorsi ha inviato alcune immagini che arrivano dalla zona della stazione di Mondovì. In particolare, viene evidenziato il degrado dovuto alla presenza, ormai da settimane, di una tenda da campeggio dove vive una persona.



"Un bel biglietto da visita per una città votata al turismo, a detta dell'amministrazione. Certo, chi arriva in treno dovrebbe raggiungere il centro di Mondovì bendato per non vedere lo scempio di via Diaz (in primis) che persiste ormai da mesi. Questa tenda è la goccia che fa traboccare il vaso.

Ricordiamo alcuni attuali assessori, come erano svelti a pubblicare foto su facebook anche solo di una cartaccia buttata, per poter criticare l'amministrazione Viglione.

Chiediamo quindi, a chi di dovere, di essere altrettanto veloce nel mettere fine a questa situazione inaccettabile per la città", scrivono dalle sezione monregalese della Lega Salvini Premier.



Oggi la replica del circolo cittadino di Rifondazione Comunista, che scrive: "Non importa che tu sia italiano o straniero: se sei povero la Lega ti odia!