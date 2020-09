Basket: Gators, è nata la prima squadra senior femminile

Piacevole novità in casa Gators. Dalla ormai imminente stagione 20\21 difenderanno i colori societari anche le ragazze della neonata squadra senior femminile.

Le Ladies Gators giocheranno le partite casalinghe tra Cavallermaggiore e Racconig, saranno capitanate da Francesca Vergnano e guidate dalla panchina da Coach Alessio Colonna.

Alla squadra - spiegano dalla società - saranno aggregate giocatrici provenienti dalle squadre giovanili Gators, ma l’attività di scouting di Coach Colonna, per allargare i ranghi delle senior, sta continuando anche in queste settimane: l’intenzione è quella di costruire un gruppo solido, che prosegua negli anni e diventi una presenza stabile nel panorama del basket femminile piemontese.

Una marcia in più per il basket femminile dei Gators, che già contavano oltre trenta giocatrici e due formazioni giovanili.

Il vice presidente Scotta: “Per noi questa squadra è motivo di grande orgoglio. Il movimento del basket femminile sta crescendo anno dopo anno e poter presentare una formazione senior, oltre alle squadre giovanili che già abbiamo grazie all’ottimo lavoro fatto negli anni da Coach Valter Nicola, credo sia una dimostrazione di crescita e maturità. Il nostro “credo” fin dal principio è stato quello di dare una possibilità, una casa, a tutti per poter giocare a pallacanestro e questo "credo” non può avere distinzioni di genere: speriamo che queste ragazze possano essere sempre di più, e anzi vorrei invitare a nome dei Gators le giocatrici presenti sul nostro territorio che hanno lasciato il basket per mancanza di una squadra vicino a casa, a contattarci se avessero intenzione di tornare a giocare.”