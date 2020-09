“Il miglior attacco è la difesa”, dice qualcuno; qualcun altro invece sostiene il contrario. Dove sta la verità? Come sempre, nel mezzo: la verità è che servono entrambe le fasi, perché senza segnare non si procede, e senza subire gol si resta in vantaggio. Un ruolo che, però, possiede un’importanza peculiare è quello del portiere, il “primo difensore” come molti lo definiscono nonché il custode della porta della propria squadra.

Molto spesso non si riconosce la giusta importanza al portiere. Un esempio banale è quando un attaccante sbaglia una rete in modo banale: gli si dà senz’altro meno peso rispetto ad un gol subito in modo goffo, perché l’attaccante ha molte più occasioni per riscattarsi durante la partita, a differenza del portiere. Per questo motivo, sul portiere gravano alcune responsabilità ancora più alte e un ottimo portiere sa gestirle in modo eccellente.

L’Italia si è sempre contraddistinta per proporre ottimi portieri, sia italiani sia provenienti dall’estero e giocatori di club italiani. Ma qual è, al momento, il miglior portiere della Serie A?

Gianluigi Donnarumma, un predestinato del calcio italiano

Partiamo da una doverosa premessa: il premio di miglior portiere quest’anno è stato vinto da Wojciech Szczesny, eccellente portiere della Juventus che spaventa sempre ogni attaccante, grazie alla sua grande figura in grado di coprire la porta. Come segnalato da molti siti specializzati, siti di scommesse online e quant’altro, però, il miglior portiere in Italia è un altro giocatore.

Egli risponde al nome di Gianluigi Donnarumma. Classe ‘99, gioca nel Milan sin dalle giovanili e possiede un valore di mercato estremamente alto, attorno ai 50 milioni. Su di lui hanno già puntato gli occhi molti top club europei e la concorrenza sembra altissima, anche se il 21enne sembra essere destinato a restare al Milan ancora per qualche anno.

Un inizio di carriera non brillante

Donnarumma è un portiere davvero eccellente, ma l’inizio di carriera al Milan non è stato dei migliori. Molti tifosi lo hanno accusato di negligenza e ciò è stato dimostrato dalle svariate papere che ha compiuto. Nonostante questo, però, il nazionale azzurro è riuscito a riconquistare la fiducia della Milano rossonera con un crescendo di prestazioni incredibili e di parate davvero ottime, che l’hanno riportato dove merita di stare.

Caratteristiche tecniche di Gianluigi Donnarumma

Donnarumma è un portiere sontuoso, dalla statura notevole (196 centimetri) e dall’allungo in tuffo non indifferente, che gli ha permesso di arrivare a palloni su cui molti altri portieri probabilmente non sarebbero mai arrivati. E’ dotato di grandissimo slancio, ma anche di riflessi notevoli: i tifosi ricordano senza dubbio le sue giocate più belle tra i pali del Milan.

Donnarumma è senza dubbio il portiere destinato a restare tra i pali della Nazionale negli anni a venire: la concorrenza è molto alta, anche grazie ad alcuni giovani che stanno migliorando di anno in anno, ma al momento la sua figura è il riferimento principale per la maglia azzurra.

Nella stagione precedente, che per metà anno è stata difficoltosa per il Milan, Donnarumma è riuscito a mantenere la rete inviolata 12 volte: è terzo in questa posizione, dietro a Musso e Handanovic e sopra a Szczesny e Strakosha.