Ciclismo: Sylvie Truc ottava nella Coppa Città di Formigine

Buon ottavo posto nella categoria Juniores per Sylvie Truc in occasione della Coppa Città di Formigine, svoltasi nel weekend nel comune in provincia di Modena.

La portacolori del Racconigi Cycling Team si è imposta in volata dopo che una maxi caduta, al terzo dei quindici giri previsti, aveva spezzato il gruppo (coinvolta anche Rachele Bonzanini, sempre del team racconigese, fortunatamente senza conseguenze).

Il piazzamento di Truc assume un significato ancora più positivo se si considera che solo 14 atlete della sua categoria sono riuscite a portare a termine la prova.