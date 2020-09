"Adesso sequestro qualcuno": la telefonata alla Polizia prima di prendere in ostaggio una commessa di Cuneo

"Adesso sequestro qualcuno": questa la telefonata di Laura Cavallo, che verso le 18.30, ieri 31 agosto, ha avvisato delle sue intenzioni le Forze dell'Ordine.

Dopo nemmeno un quarto d'ora è passata dalle parole ai fatti, entrando prima nel negozio TALLY WEIJL e poi, visto che all'interno c'erano due commesse, puntando sul negozio subito vicino, la gioielleria Young by Ravizza, in corso Nizza, a pochi passi da piazza Europa, dove era presente una sola persona.

E' stata una commessa del negozio di fronte, dello stesso proprietario, Alberto Ravizza, a capire che qualcosa non andava. Vedendo le luci spente in orario di apertura, si è avvicinata alla porta del negozio e, dal vetro, ha visto la collega con un coltello puntato alla gola.

Attimi di terrore e poi l'intervento delle forze dell'ordine, impegnate in una lunga trattativa con la sequestratrice, che ha tenuto in ostaggio la commessa per oltre mezz'ora, minacciando di ucciderla o di sfregiarla, chiudendola in bagno più volte e più volte facendola uscire.

Laura Cavallo conosceva alcuni dei poliziotti intervenuti. E alla fine ha ceduto senza fare del male alla commessa e senza mai aver avuto l'intenzione di rubare qualcosa. Voleva solo essere arrestata, come avrebbe detto agli inquirenti. Ha fatto cadere il coltello ed è uscita, senza opporre resistenza.

Classe 1972, Laura Cavallo aveva già commesso un atto simile, nel 1992, quando era entrata, sempre con un coltello, in un negozio di corso IV Novembre, cercando di farsi consegnare l'incasso e aggredendo poi alcuni agenti intervenuti sul posto.

La commessa, in stato di choc, è stata portata in ospedale e dimessa nella notte.

Presente sul posto, appena rientrata dalle vacanze, con ancora i bagagli in auto, Barbara Ravizza, commerciante di Cuneo e sorella di Alberto Ravizza, titolare di diversi negozi, tra cui la gioielleria teatro, ieri sera, del fatto di cronaca. Un rientro in città decisamente poco piacevole ma, come ha voluto evidenziare, fortunatamente senza conseguenze gravi, in particolare per la commessa.

Barbara Ravizza, ai microfoni di Targatocn, ha voluto ringraziare le forze dell'ordine e anche le commesse, che hanno agito prontamente e con coraggio. Queste le sue parole: