Bellino, incidente sul monte Pietralunga: escursionista fossanese precipita per oltre 30 metri

Grave incidente in montagna nel pomeriggio di oggi (martedì 1 settembre), in Val Varaita nel comune di Bellino.

Coinvolta un'escursionista fossanese impegnata in una camminata sul monte Pietralunga, precipitata per oltre 30 metri in una zona di sentiero particolarmente esposta denominata Pas del Ciat (2700 metri di quota).