Due positivi al Covid-19 a Verzuolo, dove si contano ben 69 persone isolate, di ritorno da Paesi considerati a rischio

Verzuolo torna a registrare due cittadini positivi al Coronavirus.

La conferma giunge direttamente dal Municipio. Il dato è stato reso noto dal sindaco GianCarlo Panero, che – come sempre – ha augurato pronta guarigione ai concittadini contagiati.

In paese si registrano anche ben 69 persone poste in quarantena preventiva per ritorni da Paesi esteri che l’Italia considera a rischio.

“Raccomandiamo attenzione – le parole di Panero – ed il rispetto della normativa anti-Covid, come l’utilizzo corretto della mascherina, dove le distanze non possono essere garantite, e il lavaggio frequente delle mani”.