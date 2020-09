Oggi, martedì 1 settembre, in Duomo l’ultimo saluto a Giovanni Giraudo storico tappezziere della città, con bottega in via Spielberg. Aveva 83 anni ed è deceduto dopo malattia all’ospedale di Savigliano.

Maestro artigiano, conosciuto non solo a livello territoriale, per la bravura e professionalità, ha insegnato il mestiere a molti giovani tappezzieri del territorio.

Lascia la moglie Irene, i figli Mauro e Roberto con le loro rispettive famiglie.