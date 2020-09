Come consumare meno acqua: un eco-gesto che fa la differenza

L'acqua, come l'ossigeno, è sinonimo di "vita". Queste sono risorse preziose che dobbiamo custodire. Ma, sebbene tutti abbiamo lo stesso accesso all'ossigeno nell'aria, questo non è il caso dell'acqua potabile. Nella maggior parte dei paesi sottosviluppati e in alcuni paesi in via di sviluppo, le persone mettono costantemente in pericolo la propria vita consumando acqua non sicura.

Nel nostro paese invece, abbiamo un accesso facile e, a quanto pare, illimitato all'acqua potabile. Questa abbondanza spesso ci impedisce di prendere coscienza del nostro privilegio. Solo il 3% dell'acqua sulla Terra è potabile. Quindi, quando ci chiediamo perché risparmiare acqua, la prima ragione dovrebbe essere uno sforzo coscienzioso per compassione verso i milioni di individui che mettono a rischio la loro vita e quella delle loro famiglie per un solo sorso d'acqua, garanzia della loro sopravvivenza. Risparmiare acqua è essenziale anche per prevenire siccità e carenze. Le nostre fonti di acqua dolce sono estremamente limitate ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza garantirne la sostenibilità.

Per Grohe, azienda di rubinetterie, docce e sistemi sanitari per la casa, l'uso consapevole ed economico di energia e risorse non è solo una sfida, ma anche una missione che cerca di portare a termine ogni giorno con grande entusiasmo. La ricerca tecnologica è da molto tempo parte integrante nella produzione di rubinetteria, accessori e docce. Oggi molte delle innovative tecnologie dimostrano che un senso di responsabilità tramandato di generazione in generazione rinvigorisce non solo il corpo ma anche l‘ambiente. I prodotti realizzati dalle aziende sostenibili ci aiutano a consumare meno pur continuando a godere dei piaceri dell'acqua. Ci sono diversi prodotti per il risparmio idrico in tutta la casa: miscelatori lavabo, miscelatori termostatici doccia / vasca, doccette, sistemi sanitari e miscelatori lavello. Questi rubinetti beneficiano di tecnologie integrate che riducono il consumo dell'acqua fino al 50%, garantendo un flusso costante. La promessa di è quella di garantire il futuro di questa preziosa risorsa naturale e rendere più facile per i consumatori gestire il loro consumo di acqua ed energia. L'uso dell'acqua nei bagni e nei servizi igienici rappresenta circa i due terzi del consumo idrico domestico e la tecnologia di risparmio utilizzata negli attuali sistemi sanitari consente di salvaguardare l'ambiente per consumare meno acqua, risparmiare energia e preservare le risorse. Se desiderate proteggere l'ambiente dovete farlo partendo dai vostri gesti comuni di tutti i giorni, come lavarsi le mani, fare la doccia, lavare i piatti, il tutto in modo ecologico. Supportare questa preziosa risorsa fa si che il futuro dell'acqua sia garantito.